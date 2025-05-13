Переговори у Стамбулі: поїдуть Рубіо та інші особи США, названо склад делегації РФ

Американський державний секретар Марко Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до турецького Стамбула, де мають відбутися переговори України та Російської Федерації.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Саудівській Аравії.

Переговори України та Росії у Стамбулі

За словами Трампа, США невпинно працюють над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною.

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На його думку, дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня.

Президент США припускає, що це може дати досить непоганий результат.

– Деякі люди поїдуть туди. Марко (Рубіо, – Ред.) поїде туди. Інші поїдуть. Подивимося, чи зможемо ми це зробити, – заявив Трамп.

У Білому домі повідомили, що також до Туреччини відправляться спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог, які супроводжуватимуть Марко Рубіо.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що російська делегація чекатиме на українську команду в Стамбулі 15 травня.

Як повідомляє The Washington Post з посилання на колишнього високопоставленого чиновника Кремля, на переговори у Туреччині можуть поїхати міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та радник російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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