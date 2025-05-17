Путін відкинув мирний план із 22 пунктів і Віткофф відклав візит у Москву – FT

Російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів, який розробив спецпредставник США Стів Віткофф разом із представниками України, Європи та США. Через це його наступну зустріч із Путіним скасували.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на трьох поінформованих осіб.

Путін відкинув мирний план Трампа

Видання пише, що 22 пункти плану були обговорені під час розмови з американськими та українськими посадовцями.

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За словами співрозмовників, Україну на розмові представляли міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сполучені Штати – держсекретар Марко Рубіо та спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Джерела повідомили, що Віткофф дізнався від російських посадовців про небажання Путіна обговорювати мирний план. Це, мовляв, призвело до того, що він скасував свою поїздку у Москву цього тижня. Водночас, людина, близька до Віткоффа, сказала, що п’ята поїздка не планувалася.

FT зазначає, що небажання диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більше очевидним останніми днями.

Зокрема, коли Путін відмовився приїхати у Стамбул та відправив туди делегацію на чолі з колишнім російським міністром культури Володимиром Мединським.

У квітні ЗМІ писали, що може передбачати мирний план, ініційований командою Дональда Трампа. Повідомлялося, що один із пунктів стосувався територій. У ньому також ішлося про негайне припинення вогню та відмову України від вступу до НАТО.

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