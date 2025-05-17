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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін відкинув мирний план із 22 пунктів і Віткофф відклав візит у Москву – FT

Віткофф скасував візит до Путіна після його відмови обговорювати мирний план
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів, який розробив спецпредставник США Стів Віткофф разом із представниками України, Європи та США. Через це його наступну зустріч із Путіним скасували.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на трьох поінформованих осіб.

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Видання пише, що 22 пункти плану були обговорені під час розмови з американськими та українськими посадовцями.

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За словами співрозмовників, Україну на розмові представляли міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сполучені Штати – держсекретар Марко Рубіо та спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Джерела повідомили, що Віткофф дізнався від російських посадовців про небажання Путіна обговорювати мирний план. Це, мовляв, призвело до того, що він скасував свою поїздку у Москву цього тижня. Водночас, людина, близька до Віткоффа, сказала, що п’ята поїздка не планувалася.

FT зазначає, що небажання диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більше очевидним останніми днями.

Зокрема, коли Путін відмовився приїхати у Стамбул та відправив туди делегацію на чолі з колишнім російським міністром культури Володимиром Мединським.

У квітні ЗМІ писали, що може передбачати мирний план, ініційований командою Дональда Трампа. Повідомлялося, що один із пунктів стосувався територій. У ньому також ішлося про негайне припинення вогню та відмову України від вступу до НАТО.

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