У США заявили про готовність запровадити санкції проти Росії – Bloomberg

США підтвердили європейським партнерам готовність ввести санкції проти Росії. У Вашингтоні раніше говорили, що вдасться до таких обмежень у разі відмови Москви від перемир’я з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Непослідовна позиція Трампа щодо санкцій

За даними видання, європейські посадовці розчаровані через непослідовну позицію президента США Дональда Трампа у питанні санкцій проти Росії.

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Джерела зазначають, що Вашингтон давав чіткі сигнали щодо можливості нових обмежень, але досі ухиляється від рішучих дій.

Один із співрозмовників видання висловив надію, що події цього тижня стануть сигналом для Трампа, який підтверджує те, що Росія не демонструє серйозних намірів щодо мирного врегулювання. Тому США повинні перейти до рішучиших дій.

Позиція США щодо Росії стала останнім часом більш жорсткою. Представники адміністрації Трампа вважають, що саме Володимир Путін є головною перепоною для укладення мирної угоди.

За словами джерел, американські чиновники, які нещодавно зустрічались із європейськими колегами в Туреччині, підтвердили свою готовність до запровадження санкцій.

Це стало реакцією на рішення Москви відправити на переговори делегацію нижчого рівня.

– Я сподіваюся, що наступного тижня справа зрушиться з мертвої точки, оскільки Путін не зміг сісти за стіл переговорів. Президент Трамп дав зрозуміти, що ставиться до санкцій позитивно, наші європейські союзники дуже підтримують його, і я думаю, що момент настав, – заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Конгрес США розглядає законопроєкт про санкції проти РФ

Раніше і США, і країни Європи заявляли про готовність запровадити санкції проти Росії в разі, якщо вона не погодиться на безумовне припинення вогню з Україною терміном на 30 днів.

Однак російський диктатор Володимир Путін відхилив цю пропозицію та запропонував провести переговори зі стороною України в Стамбулі. Перемовини відбулися 16 травня.

Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори з Росією.

Законопроєкт щодо санкцій проти Росії вже перебуває на розгляді Конгресу США. За попередньою інформацією, більшість сенаторів підтримують його ухвалення.

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