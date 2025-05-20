У Telegram зафіксовано фейкові акаунти українських посадовців, зокрема Зеленського

У Telegram почали масово з’являтися фейкові акаунти українських чиновників, зокрема президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Поява фейкових акаунтів високопосадовців України в Telegram

У популярному месенджері масово почали з’являтися несправжні акаунти від імені президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і глави Служби безпеки Василя Малюка.

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– Зазначимо, що у президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України, – повідомили в Центрі.

Водночас усі інші Telegram-канали, які видаюсь себе за них, – фейкові.

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що фейкові канали іноді роблять зі старих каналів про криптовалюту, їм просто змінюють назву.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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