Трамп дає Путіну простір для маневру: мир в Україні знову відкладається – Axios

Президент США уникає санкцій проти Росії, поступається позицією посередника і вірить у “меморандум миру” від Путіна. Тим часом Київ атакують дрони, а Європа знову тисне на Кремль.

Трамп виявляє дивну терплячість щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп вже не раз змінював свою позицію щодо війни в Україні, аби врахувати побажання президента Росії Володимира Путіна. При цьому Кремль майже нічого не пропонує у відповідь.

Критики Трампа вважають, що він дозволяє себе “використовувати” і що Путін просто затягує процес. Однак представники Білого дому стверджують: вони досі переконані, що російський лідер ось-ось зробить реальні кроки до мирної угоди.

Зараз дивляться

Фактично Трамп уже дав Путіну чимало – ні припинення вогню, ні нових санкцій, розбрат усередині НАТО. Також – більшу свободу для дій для Кремля без жорсткої реакції з боку США, що нетипово для американського президента.

І хоча Трамп іноді визнавав, що російський президент “може водити його за ніс”, і навіть погрожував санкціями, після телефонної розмови з Путіним він виглядав ще поступливішим. Трамп відмовився від санкцій, підтримав формат переговорів, зручний для Кремля, і похвалив готовність Росії викласти свої умови миру, назвавши це “дипломатичним проривом”.

Переговори у Ватикані? Не факт

Після розмови з Путіним Трамп запропонував провести мирні переговори у Ватикані. У Білому домі заявили, що росіяни мають привезти так званий меморандум миру, який викладе бачення Москви щодо припинення вогню та загального завершення війни.

Але вже в п’ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, хоч і підтвердив підготовку такого документа, відкинув ідею зустрічі у Ватикані. Мовляв, це невідповідне місце для країн із православною традицією.

Зараз в Києві заявляють, що не мають жодної інформації, коли й де відбудеться наступний раунд перемовин. Попередні проходили тиждень тому в Стамбулі.

У ніч на 24 травня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак дронами і ракетами по Києву. Президент Володимир Зеленський назвав це доказом того, що Путін навмисне затягує війну і що необхідні нові санкції.

Розкол між США та Європою

На фоні пасивності США Велика Британія та ЄС оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Це стало відповіддю на чергову відмову Путіна прийняти пропозицію Трампа про припинення вогню. Європейські лідери сподівалися на підтримку США – але її не отримали.

Поводження Трампа після розмови з Путіним спантеличило союзників. Вони взяли участь у спільному дзвінку одразу після перемовин і були здивовані м’якою позицією американського президента.

Тиск на Київ – заохочення для Москви

Щоб підштовхнути Україну до переговорів, Трамп жорстко розмовляв із Зеленським у Білому домі та тимчасово призупинив обмін розвідданими і постачання зброї.

А от до Путіна він підходив із заохоченнями – обіцяв зняття санкцій і поліпшення економічних зв’язків, але майже не використовував важелі тиску.

– Я вважаю, що Путін нас просто водить за ніс, – заявила CNN колишня посол США в Україні Бріджит Брінк, яка минулого місяця подала у відставку на знак протесту проти “умиротворення” Кремля. – Саме тому потрібно називати речі своїми іменами та посилювати тиск на Росію разом із європейськими союзниками.

У Білому домі натомість кажуть: саме дипломатія Трампа змусила Путіна погодитися на підготовку мирного документа, чого раніше не було.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що йому було б легше жорстко тиснути на Путіна, але він переконаний: дружні стосунки дадуть кращий результат.

Джерело : Axios

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