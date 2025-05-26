Став абсолютно божевільним: Трамп розкритикував Путіна і попередив про крах РФ

Президент США Дональд Трамп висловився щодо дій російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що він “став абсолютно божевільним”.

Про це глава Білого дому написав у власній соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Путін збожеволів

У своїй публікації президент США зазначив, що раніше мав “дуже хороші стосунки” з Путіним, але зараз, на його думку, той змінився.

Зараз дивляться

– У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії, – написав Трамп.

Втім, американський лідер, також розкритикував президента України Володимира Зеленського. На його думку, заяви Зеленського “створюють проблеми” і не допомагають країні.

– Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити, – наголосив президент США.

Зазначимо, що Зеленський, коментуючи чергову нічну атаку РФ, заявив, що мовчання США і світу тільки заохочує Путіна продовжувати вбивати українців.

Пізніше того ж дня Трамп поспілкувався з журналістами в Нью-Джерсі. Він сказав, що готовий розглянути введення тарифів проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

– Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається, – сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни застосували 69 ракет, 298 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Під ворожу атаку потрапили Київ і область, Житомирщина, Хмельницька, Миколаївська, Тернопільська, Дніпровська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Полтавська, Харківська та Черкаська області.

Окупанти також здійснили масований обстріл у ніч на 26 травня. Вибухи прогриміли в різних областях, зокрема ворог запустив дрони в бік Києва та Харкова.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.