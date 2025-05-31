Зарплати бюджетників РФ переводять у “цифровий рубль” і отримуватимуть їх “політично надійні”

Центральний банк Росії планує впровадити так званий цифровий рубль – електронний код внутрішньої валюти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Цифровий рубль в Росії

За даними ГУР, уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в цифрових рублях. Держава повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну фінансову операцію.

Зараз дивляться

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів – витрачати цифрові гроші можна лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада. Крім того, без рішення суду можуть блокувати рахунки громадян та автоматично списувати з них податки і штрафи, говорять у розвідці.

– Створення та впровадження цифрового рубля може спричинити появу системи поведінкової лояльності – доступ до грошей і свобода ними розпоряджатися залежатимуть від політичної або соціальної “надійності” громадянина, – кажуть у ГУР.

В українській розвідці вважають, що так званий цифровий рубль – це черговий крок Кремля щодо тотального контролю власного населення і жорстка фінансова політика в умовах санкцій і шалених витрат на війну проти України.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України наголосила, що зміцнення російського рубля є малоймовірним через геополітичну невизначеність і нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу. Через високу інфляцію продовження політики Кремля призведе до ще більшого падіння реальних доходів росіян.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.