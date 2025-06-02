Тиск працює: голова Єврокомісії та сенатор Грем обговорили санкції проти РФ

У понеділок, 2 червня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела у Берліні зустріч із сенатором-республіканцем США Ліндсі Гремом. Основною темою переговорів стала координація санкційної політики Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки щодо Росії.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Зустріч фон дер Ляєн та Грема: що відомо

– Сьогодні вранці в Берліні президентка фон дер Ляєн зустрілася з сенатором США Ліндсі Гремом, щоб обговорити координацію між ЄС та США щодо санкцій у відповідь на триваючу загарбницьку війну Росії проти України, – повідомили в ЄК.

Голова Єврокомісії зазначила, що і для ЄС, і для США ключовим залишається досягнення справжнього припинення вогню. Вона підкреслила, що міжнародній спільноті необхідно повернути Росію за стіл переговорів, щоб нарешті завершити війну.

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– Тиск працює, оскільки Кремль не розуміє нічого іншого, – переконана Урсула фон дер Ляєн.

Вона позитивно оцінила ініціативу сенатора Грема, який виступив за посилення тиску на Москву. Глава ЄК підтримала його наміри просунути у Сенаті новий законопроєкт про санкції наступного тижня.

Нагадаємо, ЄС зараз готує 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження, спрямовані на доходи Росії від енергоресурсів. У цьому пакеті розглядаються заходи проти інфраструктури Північного потоку, обмеження для російських банків та зниження граничної ціни на нафту.

Фон дер Ляєн наголосила, що узгоджені кроки Брюсселя і Вашингтона значно посилять загальний ефект від санкційного тиску на Росію.

Раніше сенатор Грем говорив про те, що наполягає на запровадженні нового пакету санкцій проти РФ до саміту Групи семи, який відбудеться в червні.

Він висловив сподівання, що Сенат США вже цього тижня розпочне розгляд масштабних обмежувальних заходів у зв’язку з відсутністю реального прогресу в припиненні війни в Україні.

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