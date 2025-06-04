Швейцарія підтримала 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Департамент економіки, освіти та досліджень країни ухвалив рішення про імплементацію окремих положень 17-го пакета санкцій Європейського Союзу, спрямованих проти Російської Федерації.

Швейцарія приєдналася до санкцій

У межах цього рішення санкційний список Швейцарії поповнився 17 фізичними та 89 юридичними особами, які вже потрапили під обмеження з боку ЄС.

Крім того, до чорного списку було включено 189 суден, що, на думку швейцарської влади, є частиною так званого російського тіньового флоту.

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Окрім цього, країна розширила перелік товарів, заборонених до експорту відповідно до нових санкційних норм.

Усі ці заходи набули чинності з 23:00 у вівторок, 3 червня, йдеться в заяві Федеральної ради.

Нагадаємо, що 20 травня Рада ЄС офіційно затвердила 17-й санкційний пакет у відповідь на російську агресію проти України, а також за застосування хімічної зброї.

У межах пакету також були запроваджені персональні санкції через гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і їхніх партнерів.

Цей крок є частиною послідовної політики міжнародного тиску на Росію з метою припинення війни в Україні.

17 пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії.

Обмеження спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людин.

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