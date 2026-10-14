Телеканал СТБ спільно з FILM.UA Group офіційно розпочали роботу над зйомками четвертого сезону популярної медичної драми Жіночий лікар. Нове життя 4.

У нових епізодах улюблені герої зіткнуться з серйозними викликами: на них чекають нове керівництво, несподівані обличчя та оновлені правила роботи.

Жіночий лікар. Нове життя 4: розпочато зйомки серіалу

Цього сезону одна з найуспішніших і найвідоміших серіальних франшиз FILM.UA Group уперше змінює бродкастера — тепер нові серії улюбленої медичної драми виходитимуть в ефірі телеканалу СТБ.

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— Це такий великий переїзд, знаковий майлстоун у житті франшизи. Тепер на СТБ сконцентровані всі наші головні багатосерійні лікарняні франшизи: Черговий лікар, Лікарі та Жіночий лікар. Нове життя. Усі “лікарі” тепер на одному каналі, під одним дахом, – розповіла Ірина Костюк, генеральна продюсерка FILM.UA Group.

Жіночий лікар. Нове життя: що чекає на глядачів у 4 сезоні

До головної ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара знову повернеться актор Андрій Ісаєнко. За сюжетом, у житті лікаря неочікувано з’явиться Марина Яворська — жінка з його минулого, яка стане новою завідувачкою відділення.

Окрім цього, до медичного центру долучиться військовий хірург Олесь Захарчук. Він швидко перетвориться для Гончара на серйозного суперника як у професійній сфері, так і в особистому житті.

Водночас інший персонаж, Олег Мельник, продовжить вести власну підступну гру задля власних інтересів, ставлячи під загрозу як нове керівництво, так і весь медцентр.

Творці запевняють: у цьому сезоні кожному герою доведеться зробити визначальний вибір, адже на кону стоятимуть не лише кар’єра й кохання, а й людські життя.

— Це продовження давньої та улюбленої історії. Ми зберігаємо головного персонажа, власне, жіночого лікаря – Михайла Гончара – він так само ходитиме на роботу, виховуватиме доньку Таню, матиме свої проблеми, радості та печалі. У лінійних ролях з’являться й нові обличчя, — поділилася Олена Канішевська, продюсерка проєкту.

У новому сезоні глядачі побачать як улюблених акторів, так і нових персонажів.

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська, Сергій Кисіль, Іван Жилюк, Ніна Набока та інші.

Андрій Ісаєнко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська, Сергій Кисіль, Іван Жилюк, Ніна Набока та інші. Режисер-постановник: Андрій Колесник.

Прем’єра серіалу Жіночий лікар. Нове життя 4 запланована на 2027 рік на телеканалі СТБ.

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