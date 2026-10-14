Нові обличчя та суперники: стартували зйомки серіалу Жіночий лікар. Нове життя 4
Телеканал СТБ спільно з FILM.UA Group офіційно розпочали роботу над зйомками четвертого сезону популярної медичної драми Жіночий лікар. Нове життя 4.
У нових епізодах улюблені герої зіткнуться з серйозними викликами: на них чекають нове керівництво, несподівані обличчя та оновлені правила роботи.
Жіночий лікар. Нове життя 4: розпочато зйомки серіалу
Цього сезону одна з найуспішніших і найвідоміших серіальних франшиз FILM.UA Group уперше змінює бродкастера — тепер нові серії улюбленої медичної драми виходитимуть в ефірі телеканалу СТБ.
— Це такий великий переїзд, знаковий майлстоун у житті франшизи. Тепер на СТБ сконцентровані всі наші головні багатосерійні лікарняні франшизи: Черговий лікар, Лікарі та Жіночий лікар. Нове життя. Усі “лікарі” тепер на одному каналі, під одним дахом, – розповіла Ірина Костюк, генеральна продюсерка FILM.UA Group.
Жіночий лікар. Нове життя: що чекає на глядачів у 4 сезоні
До головної ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара знову повернеться актор Андрій Ісаєнко. За сюжетом, у житті лікаря неочікувано з’явиться Марина Яворська — жінка з його минулого, яка стане новою завідувачкою відділення.
Окрім цього, до медичного центру долучиться військовий хірург Олесь Захарчук. Він швидко перетвориться для Гончара на серйозного суперника як у професійній сфері, так і в особистому житті.
Водночас інший персонаж, Олег Мельник, продовжить вести власну підступну гру задля власних інтересів, ставлячи під загрозу як нове керівництво, так і весь медцентр.
Творці запевняють: у цьому сезоні кожному герою доведеться зробити визначальний вибір, адже на кону стоятимуть не лише кар’єра й кохання, а й людські життя.
— Це продовження давньої та улюбленої історії. Ми зберігаємо головного персонажа, власне, жіночого лікаря – Михайла Гончара – він так само ходитиме на роботу, виховуватиме доньку Таню, матиме свої проблеми, радості та печалі. У лінійних ролях з’являться й нові обличчя, — поділилася Олена Канішевська, продюсерка проєкту.
У новому сезоні глядачі побачать як улюблених акторів, так і нових персонажів.
- У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська, Сергій Кисіль, Іван Жилюк, Ніна Набока та інші.
- Режисер-постановник: Андрій Колесник.
Прем’єра серіалу Жіночий лікар. Нове життя 4 запланована на 2027 рік на телеканалі СТБ.