США перенаправляють технології боротьби з дронами з України на Близький Схід – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправляє технології протидії безпілотникам, призначені для України, своїм військам, що базуються на Близькому Сході.

Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal (WSJ).

США перенаправляють технології боротьби з дронами з України

Як даними WSJ, спеціальні запобіжні компоненти для зенітно-ракетних комплексів, призначені для протидії атакам безпілотників, планують перекинути до підрозділів США на Близькому Сході. Це пов’язано з підготовкою до можливого загострення конфлікту з Іраном та хуситами в Ємені.

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Минулого тижня Пентагон у неоприлюдненому зверненні до Конгресу поінформував, що міністр оборони Піт Гегсет визнав перенаправлення запобіжників, які використовуються в сучасних високоточних системах озброєння, справою “першочергової важливості”.

Спершу ці детонатори були закуплені адміністрацією Байдена для потреб України.

Таке рішення ухвалили на тлі зростання інтенсивності російських атак із використанням дронів, які останнім часом все частіше націлюються на українські міста. У ніч на 1 червня Росія здійснила найбільшу атаку дронами від початку повномасштабної війни, випустивши загалом 472 одиниці.

Президент Володимир Зеленський 4 червня заявив, що з початку 2025 року Росія випустила по Україні понад 20 тис. безпілотників.

Тим часом джерело в українській військовій розвідці повідомило Kyiv Independent, що незабаром Росія може розпочати нічні атаки, залучаючи понад 500 дронів дальнього радіусу дії за раз, адже активно нарощує виробництво та будує нові пускові майданчики.

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