Операція Павутина спровокувала удари РФ по Україні, вважає Трамп: що відповіли у ЦПД

Президент США Дональд Трамп вважає, що спецоперація Павутина зі знищення російських бомбардувальників спровокувала масований удар РФ по Україні 6 червня.

Про це американський лідер заявив під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One, відповідаючи на питання про те, як попередні удари безпілотників України вплинули на конфлікт.

Трамп про атаку РФ по Україні 6 червня

– Вони дали Путіну привід увійти і розбомбити їх минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: “От і все. Тепер буде удар”, – наголосив Трамп.

Зараз дивляться

Атака на Україну 6 червня відбулися після попередження російського диктатора Володимира Путіна, переданого через президента США Дональда Трампа, що Кремль завдасть удару у відповідь після знищення кількох десятків стратегічних бомбардувальників у глибині Росії

Після телефонної розмови з Путіним у середу, 4 червня, Трамп заявив, що Росія готує невизначену відповідь на українську атаку на російські авіабази.

Відповідь ЦПД при РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що українські міста під постійними ударами з боку РФ, тому вчорашня атака по Україні – не наслідок якихось операцій.

– Це не наслідок якихось операцій, бо не ми почали війну. І ось це все в нас із 2022 року. Операції – це захист, щоби зменшити інтенсивність убивств наших людей, і взагалі позбавити росіян інструментів для вбивств, – пояснив він.

Джерело : Reuters

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