В ISW розповіли, що змусить Путіна змінити уявлення про війну й сісти за стіл переговорів

Посилення санкційного тиску на Росію є і буде позитивним кроком, проте не достатнім, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його теорію перемоги.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Країни Заходу можуть змінити хід подій

На думку аналітиків ISW, саме продовження західної військової допомоги Україні залишається ключовим для тиску на Росію і може змусити Путіна переглянути свою теорію перемоги.

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Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російські військові можуть підтримувати повільний, поступовий прогрес на полі бою довше, ніж Збройні сили України можуть захищатися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну.

Досягнення миру в Україні, який є прийнятним для інтересів США, вимагає стійких втрат або значної поразки Росії на полі бою.

За словами аналітиків ISW, США повинні продовжувати оснащувати українські Збройні сили, оскільки втрати росіян на фронті лишаються ключовим чинником матеріальних, кадрових та економічних проблем Росії.

Продовження постачання західних систем озброєння, тільки США можуть надати в необхідних обсягах і швидко, дозволить українським підрозділам краще захищатися та сповільнити просування ворога і завдати йому ще більших втрат.

– Високі втрати Росії на полі бою, особливо коли вони не відповідають територіальним здобуткам, ставлять під загрозу зусилля Путіна збалансувати “зброю і масло” (економічний компроміс, який уряди змушені робити між витратами на національну оборону і соціальними програмами) та зберегти внутрішню підтримку, – підсумовують аналітики ISW.

Джерело : ISW

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