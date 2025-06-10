Ізраїль заперечив слова свого посла про надання Україні систем Patriot

В Ізраїлі спростували інформацію про нібито передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

Ізраїль спростував передання Україні систем ППО Patriot

Міністерство закордонних справ заявило, що Єрусалим не ухвалював рішення про надання Україні систем Patriot.

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– Це неправда. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot, – зазначили в дипломатичному відомстві.

Так міністерство спростувало слова посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, який раніше в інтерв’ю заявив, що Київ отримав такі системи від Єрусалима.

Бродський пояснив, що йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав від США ще в 1990-х роках під час війни в Перській затоці. Тоді ці системи допомагали захищати країну від іракських ракет.

– Ми погодилися передати їх (системи Patriot – Ред.) Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому сенсі, це не так, – повідомив Бродський.

Після цих слів посла, за даними видання Ynet, Росія звернулася до Ізраїлю з вимогою надати офіційні пояснення.

Джерело: Ynet

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