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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

У Білому домі розповіли про зустрічі Трампа на саміті G7, де буде й Зеленський

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Адміністрація президента США готує окремі двосторонні зустрічі Дональда Трампа на полях саміту G7 у Канаді, де очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Про це заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час брифінгу у Білому домі, відповідаючи на запитання про можливі двосторонні зустрічі.

Чи зустінуться Трамп і Зеленський на саміті G7

– Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами, – сказала вона.

Зараз дивляться

Проте Левітт не уточнила, чи планується окрема зустріч Трампа саме з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що графік ще узгоджується.

– Ми його оприлюднимо, щойно він у нас з’явиться, – додала речниця Білого дому.

Минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив, що отримав від ррем’єр-міністра Канади офіційне запрошення на саміт Групи семи, який відбудеться в Кананаскісі 15-17 червня.

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Джерело: Укрінформ

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