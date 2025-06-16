Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Президент Австрії підтвердив можливість невоєнної допомоги Україні попри нейтралітет

Александр-Ван-дер-Беллен
Фото: Офіс президента

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен підтвердив, що нейтралітет країни не перешкоджає наданню допомоги Україні в цивільних галузях.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Відні.

Допомога від Австрії Україні

— Навіть якби ми хотіли, ми б не могли Україні допомогти з військового погляду. Бо Австрія всім цим не володіє. Але це не заважає нам допомагати у всіх інших галузях, – заявив Ван дер Беллен.

Зараз дивляться

Президент Австрії зазначив можливі сфери співпраці, зокрема медицину та забезпечення електрикою.

— Все це наш нейтралітет нам не забороняє робити, – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Австрії. Це його перша поїздка до цієї країни з початку повномасштабного вторгнення.

Пресслужба ОП повідомляла, що після спільної зустрічі очільники двох держав обговорять тет-а-тет підтримку України, співпрацю в енергетиці, розмінуванні, будівництві укриттів та повернення депортованих дітей.

Читайте також
Андрій Єрмак анонсував низку важливих зустрічей Зеленського за кордоном
Андрій Єрмак

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пов'язані теми:

АвстріяВійна в УкраїніВолодимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь