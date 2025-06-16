Президент Австрії підтвердив можливість невоєнної допомоги Україні попри нейтралітет

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен підтвердив, що нейтралітет країни не перешкоджає наданню допомоги Україні в цивільних галузях.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Відні.

Допомога від Австрії Україні

— Навіть якби ми хотіли, ми б не могли Україні допомогти з військового погляду. Бо Австрія всім цим не володіє. Але це не заважає нам допомагати у всіх інших галузях, – заявив Ван дер Беллен.

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Президент Австрії зазначив можливі сфери співпраці, зокрема медицину та забезпечення електрикою.

— Все це наш нейтралітет нам не забороняє робити, – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Австрії. Це його перша поїздка до цієї країни з початку повномасштабного вторгнення.

Пресслужба ОП повідомляла, що після спільної зустрічі очільники двох держав обговорять тет-а-тет підтримку України, співпрацю в енергетиці, розмінуванні, будівництві укриттів та повернення депортованих дітей.

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