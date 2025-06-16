Яка чисельність населення Ізраїлю в 2025 році: останні дані

Ізраїль – держава в західній Азії, на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря. Столиця – Єрусалим.

Площа країни – 21 937 км², загальна площа суші становить 21 640 км².

Яка кількість населення Ізраїлю у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яка чисельність населення Ізраїлю у 2025 році

За даними Worldometer, кількість населення Ізраїлю станом на середину червня 2025 року дорівнює 9 509 914 осіб, що відповідає приблизно 0,12 % населення світу.

Загалом на середину 2025 року населення Ізраїлю оцінюється в 9 517 181 особу.

Офіційний звіт Центрального бюро статистики Ізраїлю повідомляє, що на кінець 2024 року населення країни становило 10 027 000 осіб.

Загалом за чисельністю населення Ізраїль посідає 98-ме місце серед країн світу.

Щільність населення в Ізраїлі становить 440 осіб на км².

Згідно з даними, 91,39% населення проживає в містах (зокрема, 8 698 204 особи – у 2025 році).

Середній вік людей в Ізраїлі становить 29,2 роки.

Як змінювалася чисельність населення Ізраїлю за роками

Ізраїль має один із найвищих коефіцієнтів народжуваності серед інших країн світу.

Хоча у 2024 році кількість населення трохи знизилася, у 2025 році спостерігається його зростання.

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