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Навчання Запад 2025 року будуть у 2–3 рази меншими — Науседа

Науседа
Фото: Getty Images

Масштаби спільних військових навчань Росії та Білорусі Запад, запланованих на вересень 2025 року, будуть в 2–3 рази меншими, ніж у 2021 році.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після засідання Державної ради оборони, передає LRT.

Навчання Запад 2025

За словами Науседи, зменшення масштабів навчань обумовлене війною Росії проти України та передислокацією великої частини техніки та особового складу на фронт.

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— Масштаб навчань буде вдвічі або втричі меншим за чисельністю, ніж у 2021 році, — наголосив президент.

Попри зменшення кількості учасників, формат і характер навчань залишаються незмінними, тому Литва та союзники готові до будь-яких несподіванок.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне додала, що одночасно з Западом у Литві відбудуться національні та союзницькі навчання.

— Протягом цього періоду триватиме інтенсивна робота з великою кількістю союзників, що значно підвищує нашу готовність до будь-якого розвитку подій, — заявила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість участі російських військ у спільних із Білоруссю навчаннях Захід-2025.

Крім того, за словами Зеленського, згідно з останніми повідомленнями Служби зовнішньої розвідки, військові маневри можуть бути переміщені подалі від українських та європейських кордонів.

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