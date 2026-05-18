Акторка Анастасія Цимбалару зізналася, кого з представників українського шоубізу вважає сексуальним.

Неочікуване зізнання пролунало під час запису нового випуску шоу єПитання на Новому.

Хто з зірок подобається Цимбалару

Як зʼясувалося під чоловічий типаж, що подобається Анастасії, підпадає співак та ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі Володимир Дантес.

Зараз дивляться

Сам артист розповів, що дізнався про симпатію акторки після відео у TikTok, де Цимбалару попросили назвати, кого вона вважає сексуальним серед чоловіків у шоу-бізнесі.

— Насправді запитання звучало про типаж. Але я почув це, як “хто найсексуальніша людина в цьому світі?”. Дійшла до мене й така: “О, Дантес – супер! Подобається”, — згадав артист.

За словами Володимира реакція акторки стала для нього несподіванкою.

— Мені дуже приємно. Справді був шокований, що можу подобатися! Прикиньте? Я недооцінюю себе, — сказав він.

Цимбалару про Дантеса

Анастасія Цимбалару під час участі у шоу єПитання не стала забирати свої слова назад. Ба більше — підтвердила свою думку.

— Так, це правда. Ну, мій типаж! — заявила акторка.

До слоа, нещодавно ексчоловік Цимбалару, актор Григорій Бакланов вперше показав кохану — інтригу тримав рік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.