Китай може підштовхнути Росію, яка нині перебуває в недостатньо сильній позиції, сісти за стіл переговорів.

Про це 18 травня у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Каллас про переговори щодо війни в Україні

За словами високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки, переговорний процес щодо завершення війни в Україні фактично зайшов у глухий кут.

Зараз дивляться

— Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут, — заявила головна дипломатка ЄС.

Вона наголосила, що нині у перемовному процесі “нічого не відбувається”.

Водночас Каллас вважає, що Росія не перебуває у сильній переговорній позиції.

— Ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів, — сказала вона.

Під час спілкування з журналістами Кая Каллас також прокоментувала можливу участь Китаю у процесі припинення війни. За її словами, Пекін має достатній вплив на Москву, щоб переконати Кремль припинити бойові дії.

— Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну, — наголосила очільниця європейської дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергового масованого російського обстрілу заявив, що саме США та Китай мають достатньо впливу на Кремль, щоб змусити Володимира Путіна завершити війну.

Глава МЗС також заявив, що Вашингтон і Пекін мають реальні важелі впливу на Росію.

Пізніше у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін 19–20 травня прибуде до Пекіна на переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Під час візиту сторони планують обговорити стратегічне партнерство між Росією та Китаєм, міжнародні питання та двосторонні відносини.

Варто зазначити, що візит Путіна відбудеться невдовзі після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Китаї.

Джерело : Європейська правда

