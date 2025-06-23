МАГАТЕ: пошкодження ядерних об’єктів Ірану можуть бути значними

У МАГАТЕ прогнозують значні руйнування на ядерному комплексі в іранському Фордо після ударів США.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час відкриття термінового засідання Ради керуючих агентства у понеділок у Відні.

Наслідки удару США по ядерних об’єктах в Ірані

— На основі доступної МАГАТЕ інформації дозвольте повідомити про стан ядерних об’єктів Ірану після атак США вранці в неділю. Наразі ніхто, включно з МАГАТЕ, не може повністю оцінити підземні пошкодження у Фордо, — сказав Гроссі.

На об’єкті Фордо, головному місці Ірану для збагачення урану до 60%, видно кратери, що вказує на використання боєприпасів, здатних пробивати ґрунт на велику глибину.

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Гроссі додав, що з огляду на використану вибухову силу та надзвичайну чутливість центрифуг до вібрацій, очікуються значні пошкодження.

Крім того, на ядерному об’єкті в Ісфагані під час удару США були вражені додаткові будівлі, пов’язані з процесом конверсії урану.

Також на цьому об’єкті були вражені входи до тунелів, що використовуються для зберігання збагаченого матеріалу.

На об’єкті в Натанзі пошкоджений завод зі збагачення урану.

Раніше Іран поінформував МАГАТЕ, що не зафіксоване підвищення рівня радіації за межами всіх трьох об’єктів.

Гроссі закликав усі сторони до дипломатичного врегулювання та відновлення переговорів, а також дозволу від Ірану для інспекторів агентства для оцінки запасів урану.

Нагадаємо, вранці, 23 червня, американські бомбардувальники завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані: у Фордо, Натанзі й Ісфагані.

Пізніше Пентагон заявив про повне знищення ядерних об’єктів в Ірані.

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