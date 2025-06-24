Трамп анонсував перемир’я між Ізраїлем та Іраном: Тегеран заперечує

У ніч на 24 червня президент США Дональд Трамп опублікував низку заяв, в яких оголосив про досягнення “повного та точного припинення вогню” між Ізраїлем і Іраном.

Припинення вогню вже набуло чинності. Трамп закликав сторони не порушувати домовленості.

Заяви Трампа щодо ситуації в Ірані

За словами Трампа, обидві сторони погодилися зупинити бойові дії впродовж наступних 12 годин, після чого “війна буде вважатися закінченою”.

Зараз дивляться

– Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться ПОВНЕ ТА ТОЧНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ… після чого світ вітатиме ОФІЦІЙНЕ ЗАКІНЧЕННЯ 12-ДЕННОЇ ВІЙНИ, – написав Трамп у соцмережах.

– Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але вона цього не зробила і ніколи не буде! – заявив він.

За словами Трампа, Ізраїль та Іран звернулися до нього майже одночасно із проханням про мир.

– Світ і Близький Схід — справжні ПЕРЕМОЖЦІ! Обидві країни побачать величезну ЛЮБОВ, МИР І ПРОЦВІТАННЯ у своєму майбутньому, – зазначив він.

Трамп також подякував Катару за допомогу в укладенні потенційної угоди.

За інформацією CNN, президент США провів телефонну розмову з еміром Катару, у якій повідомив, що Ізраїль погодився на перемир’я.

Трамп попросив Доху переконати Іран прийняти аналогічну пропозицію. Після цього, за повідомленням джерел, іранці погодилися на припинення вогню.

Однак іранська сторона швидко відреагувала публічно і спростувала будь-які домовленості.

– Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню й не бачить для цього підстав, – повідомив CNN високопосадовець у Тегерані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також заявив, що наразі НЕМАЄ жодної “угоди” про будь-яке припинення вогню чи військових операцій.

Водночас він дав зрозуміти, що Іран готовий призупинити свої удари у відповідь за умови, що Ізраїль припинить атаки до 4:00 за тегеранським часом.

– Як Іран неодноразово заявляв: Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки… Ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього, якщо агресія припиниться, – додав Арагчі.

Станом на ранок ситуація залишається напруженою.

Тегеран наполягає, що остаточне рішення щодо припинення бойових дій ще не ухвалено.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.