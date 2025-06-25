НАТО: Росія вийшла на максимум у виробництві бронетехніки – до 300 одиниць на місяць

Російський військово-промисловий комплекс наразі працює на межі своїх можливостей у виробництві бронетехніки.

Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту альянсу, повідомляє Європейська правда.

Поточні показники виробництва бронетехніки в РФ

За даними розвідки Північноатлантичного блоку, російські виробничі потужності становлять:

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Танки: близько 130 одиниць на місяць (приблизно 1 600 на рік).

БМП та БТР: орієнтовно 183 одиниці на місяць.

При цьому високопосадовець НАТО зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 2 700 танків та близько 5 000 БМП та БТР.

За його словами, наразі не варто очікувати зростання виробничих обсягів в Росії, адже вона стикається з внутрішніми труднощами, а її ВПК працює на граничній спроможності без видимих можливостей нарощування.

За оцінками НАТО, РФ здатна підтримувати поточні темпи виробництва щонайменше протягом наступного року.

Раніше повідомлялося, що Росія нарощує виробництво реактивних ударних безпілотників Shahed-238 з дальністю 2 500 км.

Їхня бойова частина важить 90 кг.

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