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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Українського водія звинуватили у смертельній ДТП у Франції

ДТП у Франції з українцями
Фото: Getty Images

Один із двох українських водіїв автобуса, який перекинувся у французькому департаменті Сарта, офіційно обвинувачений у ненавмисному вбивстві та спричиненні тілесних ушкоджень.

Водія-українця звинувачують в смертельному ДПТ у Франції

Як повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву паризької прокурорки Лори Бекко, звинувачення було оголошене у неділю, 15 червня.

За інформацією прокуратури, аварія сталася на автостраді A81 неподалік міста Дегре. У салоні автобуса перебували 58 пасажирів – переважно українські підлітки віком 15-17 років.

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Вони поверталися з навчального обміну, який проходив у місті Плоермель, до рідного міста Кіцмань Чернівецької області.

Внаслідок трагедії загинули четверо дорослих. Ще понад 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Дев’ятеро досі перебувають у тяжкому стані, 18 – у стані середньої тяжкості, 29 – мають легкі ушкодження.

Стан усіх постраждалих, за офіційними даними на 15 червня, стабілізувався. Загрози їхньому життю наразі немає.

Трагедія сталася у п’ятницю, 13 червня, близько 13:00.

Для ліквідації наслідків аварії було задіяно понад 50 рятувальників. Французька сторона активно долучилася до подолання наслідків трагедії.

Координація всіх дій на місці події відбувалася за участі офісу президента Еммануеля Макрона, антикризового центру Міністерства закордонних справ Франції та представників місцевої влади.

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ДТП у Франції 13 червня

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