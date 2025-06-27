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США припинили торгові переговори з Канадою через податок на цифрові послуги

Трамп пригрозив Канаді новими митами після запровадження податку для IT-компаній США
Фото: Getty Images

США оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит після рішення Оттави ввести податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у дописі на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

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— Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, особливо через багаторічні мита до 400% на наші молочні продукти, оголосила про запровадження податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній. Це є прямим і відвертим нападом на нашу країну, — заявив Трамп.

Він наголосив, що канадська ініціатива повторює дії Європейського Союзу, який також обкладає американські цифрові компанії податками.

Зараз дивляться

— З огляду на цей обурливий податок, ми припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мито, яке вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів, — підсумував президент США.

Зазначимо, що цього року Канада активно розширює співпрацю з Європейським Союзом. Це відбувається на тлі погіршення відносин між Оттавою та Вашингтоном після приходу Дональда Трампа до влади у США.

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