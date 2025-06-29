G7 погодилася звільнити корпорації США від глобального податку

США та інші країни Великої сімки (G7) досягли згоди, згідно з якою американські компанії будуть звільнені від сплати глобального мінімального податку для великих корпорацій.

Домовленість має на меті підвищити стабільність міжнародної податкової системи, визнаючи при цьому існуючі податкові закони США, зазначено в заяві Міністерства фінансів Канади, яка зараз головує в G7.

Компанії з США не сплачуватимуть глобальний податок для корпорацій

Очікується, що у відповідь Вашингтон відмовиться від “податкової помсти”, яка була передбачена у запропонованому президентом США Дональдом Трампом “великому прекрасному” законопроекті про зниження податків та збільшення державних витрат.

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Стаття 899 цього документа дозволяла підвищувати податки (+5 відсоткових пунктів на рік протягом чотирьох років) для фізичних осіб та компаній з країн, які ведуть “дискримінаційну” податкову політику.

Такою політикою цілком міг би вважатися мінімальний податок для великих корпорацій, який активно просуває Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до складу якої входять 38 країн, зокрема більшість членів Європейського Союзу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, за інформацією видання Axios, вже звернувся до Конгресу з проханням виключити пункт про “податкову помсту” з законопроекту Трампа, який пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США 28 червня.

– Після кількох місяців продуктивного діалогу (…) ми оголосимо про домовленість між країнами G7, яка захищає американські інтереси, – написав Бессент 26 червня у мережі X.

Газета The New York Times наводила оцінку, згідно з якою за 10 років “податкова помста” могла б принести бюджету США понад $100 млрд (тобто понад €85 млрд).

Міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що домовленість, досягнута між Вашингтоном та іншими країнами “сімки”, дасть змогу “продовжити боротьбу з податковими гаванями, ухиленнями від податків та податковим демпінгом”.

Що відомо про глобальний податок для корпорацій

2 липня 2021 року ОЕСР оголосила, що 130 країн, на частку яких припадає 90% світової економіки, домовилися про введення глобального мінімального податку для великих корпорацій зі ставкою “не менше 15%”.

Метою нововведення було покласти край ситуації, коли такі IT-гіганти, як Apple, Google, Amazon або Facebook, сплачували податки лише за місцем своєї реєстрації, а не в інших країнах, де вони отримували доходи.

Це призводило до того, що багато компаній реєстрували свої штаб-квартири в юрисдикціях із нижчими податковими ставками.

Пізніше міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20), включно зі США, погодили цю податкову реформу на своїй зустрічі у Венеції. В підсумковій декларації зустрічі йшлося про прагнення створити таким чином “більш стабільну та справедливу міжнародну податкову архітектуру”.

На той момент майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц, який тоді обіймав посаду міністра фінансів ФРН, назвав це рішення “історичним”.

– Про те, наскільки це великий момент, можна було судити і з того, що наприкінці дебатів (…) пролунали оплески, – заявив він журналістам.

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