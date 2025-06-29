Санкції можуть бути послаблені, якщо Іран поводитиметься мирно – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий розглянути можливість скасування санкцій проти Ірану, за умови, що Тегеран демонструватиме мирну поведінку.

Ця заява, зроблена на тлі нещодавніх американських ударів по іранських ядерних об’єктах, поєднує в собі погрози та натяки на потенційний дипломатичний шлях, пише Bloomberg.

Трамп сказав про умову зняття санкцій з Ірану

– У нас діють санкції. І якщо вони (Іран – Ред.) працюватимуть, якщо зможуть бути мирними, і якщо вони зможуть показати нам, що більше не завдадуть шкоди, я б зняв санкції, – заявив Трамп в ефірі програми Fox News Sunday Morning Futures.

Заява прозвучала після того, як у п’ятницю Трамп повідомив, що розглядав можливість пом’якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню. Проте вирішив залишити їх у силі, критикуючи верховного лідера аятолу Алі Хаменеї за заяву про перемогу у війні з Ізраїлем.

Зараз дивляться

Минулого тижня президент США натякав на можливе пом’якшення. Він говорив, що не заперечує проти того, щоб Китай продовжував купувати іранську нафту. Згодом представники Білого дому уточнили, що це не означає ослаблення американських обмежень.

Ядерна програма Ірану відкинута назад

В інтерв’ю Fox News, яке було записане у п’ятницю, Трамп повторив свій аргумент про те, що Іран був за кілька тижнів від отримання ядерної зброї, і що американські удари “знищили” ключовий підземний об’єкт ядерної програми Ірану.

Однак він додав нотку обережності, зазначивши, що ядерні амбіції Ірану були відкинуті назад “принаймні на деякий час”.

Республіканський сенатор США Ліндсі Грем, “яструб” зовнішньої політики, близький до президента Трампа, запропонував США вимагати від Ірану визнання права Ізраїлю на існування як умову для відновлення американсько-іранських переговорів, які цього року пройшли кілька безрезультатних раундів.

– Вони повинні сказати, вперше – іранський режим – ми визнаємо право Ізраїлю на існування, – сказав Грем у неділю в ефірі ABC’s This Week. Якщо вони не можуть цього сказати, ви ніколи не отримаєте угоди, яка чогось варта.

Агентство ООН спростовує заяви про масштаби пошкоджень

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заперечив заяви адміністрації президента Трампа щодо рівня шкоди іранській ядерній програмі від американських ударів, які були націлені на можливості зі збагачення урану.

– Не можна стверджувати, що все зникло і нічого там немає. Зрозуміло, що були серйозні пошкодження, але це не тотальні пошкодження, – заявив Гроссі в ефірі CBS’s Face the Nation.

За його словами, Іран має промислові та технологічні можливості для відновлення виробництва збагаченого урану, можливо, “протягом кількох місяців”.

– Тож, якщо вони забажають, вони зможуть знову це робити, – додав він.

Гроссі також застеріг, що оцінка пошкоджень не є завданням МАГАТЕ, і інформація агентства про стан ядерної програми Ірану є обмеженою.

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