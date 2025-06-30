ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії до січня 2026 року

Європейський Союз офіційно продовжив секторальні економічні санкції проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2026 року.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соціальній мережі X.

ЄС продовжила санкції проти РФ

Каллас наголосила, що тиск на Росію продовжуватиметься до припинення розв’язаної війни проти України.

Зараз дивляться

— Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну, — наголосила Каллас.

Секторальні санкції ЄС включають обмеження у фінансовій, енергетичній, оборонній та технологічній сферах.

Ці економічні заходи вперше було введено у 2014 році, але значно розширено з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включно з обмеженнями у сфері торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Вони також включають заборону на імпорт або передачу морських поставок сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від системи SWIFT та призупинення мовлення й ліцензій в Європейському союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

Крім того, конкретні заходи дають змогу ЄС протидіяти обходу санкцій.

Це рішення стало формальним завершенням процесу, розпочатого 26 червня, коли лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Тоді ж вони не змогли погодити схвалення нового пакета обмежень.

Раніше Європейська Рада підтвердила довгострокову фінансову підтримку України на понад €30 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.