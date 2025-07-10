Франція знову вироблятиме крилаті ракети SCALP після 15 років паузи

Вперше за 15 років Франція зі своїми союзниками відновлює виробництво крилатих ракет SCALP (аналог Storm Shadow), які допомагали Україні захищатися із початком повномасштабного вторгнення РФ.

Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у себе в Х.

Що відомо про відновлення виробництва ракет SCALP

Лекорню повідомив, що відновлення відбудеться уже цього, 2025, року. Він наголосив, що поставлені в Україну франко-британські ракети продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності.

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– Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи, – написав міністр.

Характеристики крилатої ракети SCALP

У цієї ракети є експортний варіант з меншою дальністю та вагою бойової частини. Однак класичні далекобійні SCALP мають такі характеристики:

довжина ракети – 5,1 м,

діаметр її корпусу – 630 мм,

маса ракети – 1300 кг,

операційна дальність – 560 км,

двигун Microturbo TRI-60-30,

корисне навантаження 400 кг,

летять на низьких висотах 30-40 м над поверхнею.

Це авіаційні ракети класу повітря-земля, які використовують для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених за допомогою ППО.

Можуть працювати у будь-який час доби, за будь-якої погоди і при радіоелектронній протидії.

Як Україна використовувала далекобійні SCALP

У 2023 році командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув, що українські військові могли атакувати крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив в окупованій Керчі, де стояв один із кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет Калібр.

Нагадаємо, про те, що Франція передала Україні далекобійні SCALP, стало відомо у 2023 році. У липні повідомлялось про передачу 50 таких ракет Силам оборони.

А вже у січні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць таких ракет.

Джерело: Себастьян Лекорню

Фото: Себастьян Лекорню

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