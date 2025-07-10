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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Трамп бачить небажання Путіна закінчувати війну – Зеленський

Зеленський і Трамп
Фото: Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бачить небажання російського диктатора Володимира Путіна закінчувати повномасштабну війну проти України. Сильні санкції впливатимуть на готовність росіян говорити з результатом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час брифінгу з представниками медіа у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.

Зеленський про ставлення Трампа до Путіна

– Це небажання реально закінчувати. І це небажання, на мій погляд, бачить президент США сьогодні. Я не знаю, чи змінить він свій погляд. Я не можу вам сказати. Я вдячний йому за сьогоднішній погляд. За ті сигнали, які він дає під час зустрічей і сьогодні в медіапросторі, – сказав Зеленський.

За його словами, санкції, які обговорюють сьогодні США, стосуються багатьох сфер. Передусім йдеться про російську енергетику та інші країни, які є імпортерами.

Зараз дивляться

Президент України переконаний, що санкції впливатимуть на готовність росіян говорити з результатом.

Зеленський вважає, що сильні та правильні кроки можуть вплинути на багато аспектів, а також змусити інші країни впливати на росіян щодо закінчення війни в Україні.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДональд ТрампУкраїна-США
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