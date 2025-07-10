У Сенаті США розраховують на ухвалення законопроєкту про санкції проти РФ до серпня

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун сподівається, що законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії верхня палата Конгресу ухвалить до серпневих канікул.

Законопроєкт про санкції проти РФ мають ухвалити до серпня

Джон Тун висловив сподівання, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ винесуть на голосування до серпневих канікул.

– Я сподіваюся, що ми зможемо винести його на голосування до серпневих канікул. Ми працюємо з адміністрацією, з Палатою представників, щоб спробувати внести його (на голосування, – Ред.) у тій редакції, коли він буде готовий, – сказав він, пише The Hill.

До того ж, він наголосив, що у Сенаті “існує величезна двопартійна підтримка” цього законопроєкту.

Зараз дивляться

– Я думаю, що її поділяють і у Палаті представників… Білий дім дуже зацікавлений у тому, щоб підготувати його (законопроєкт, – Ред.) для того, щоб провести через Сенат. Чи станеться це протягом наступних кількох тижнів – питання відкрите, але я сподіваюся, що це може статися, – додав лідер республіканської більшості.

Відповідно до законопроєкту, який республіканець Ліндсі Грем представив разом із демократом Річардом Блюменталем, передбачається запровадження санкцій проти РФ та вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. У документі прописано запровадження 500% мита на товари з будь-яких країн, які купують російську продукцію, що перебуває під санкціями.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив журналістам про готовність розглянути цей законопроєкт.

– Я ще не знаю деталей, але знаю, що у Палаті представників є зацікавленість у цьому, тож побачимо. Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про мирне врегулювання, і я думаю, що ми повинні надіслати йому сигнал, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп висловив готовність підписати законопроєкт про жорсткі економічні обмеження щодо Росії, однак він хоче контролювати їх виконання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.