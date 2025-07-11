Пентагон спрощує процедури закупівлі дронів, щоб випередити РФ та Китай

Міністр оборони США Піт Гегсет видав накази щодо прискорення виробництва і розгортання безпілотників та дозволив командирам закуповувати й випробовувати їх самостійно.

Про це повідомляє Fox News.

Пентагон прискорює виробництво БпЛА: що відомо

У двох меморандумах, з якими ознайомився Fox News Digital, Гегсет скасував стару політику, яка, на його думку, обмежувала інновації.

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Вперше командири у званні полковника або капітана зможуть самостійно закуповувати й випробовувати дрони, зокрема надруковані на 3D-принтері прототипи та готові комерційні системи, якщо вони відповідають критеріям нацбезпеки.

Вони також зможуть негайно розпочати експлуатацію та тренування з безпілотниками, оминаючи бюрократичні перешкоди, і матимуть право випробувати нелетальні автономні БпЛА у контрольованому середовищі.

— Малі БпЛА більше схожі на боєприпаси, ніж на літаки високого класу. Вони повинні бути дешевими, швидко замінними та віднесені до категорії витратних матеріалів, – йдеться у тексті меморандумів.

Гегсет зазначив, що протягом 90 днів у Сполучених Штатах буде створено три нові національні полігони для випробувань безпілотників. Очільник Пентагону також очікує, що до кінця 2027 року США домінуватимуть у галузі малих безпілотників.

За його словами, спрощення бюрократичних процедур щодо БпЛА відбувається у межах прагнення Вашингтона випередити Росію та Китай у війні безпілотників.

Крім того, Гегсет опублікував відеозапис у соцмережі Х, у якому наголосив, що Пентагон залучить провідних світових інженерів та експертів зі штучного інтелекту для розробки низки недорогих дронів американського виробництва.

Нагадаємо, що на початку липня Пентагон призупинив постачання деяких видів озброєнь для України, аргументувавши це нестачею на складах США.

Однак після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським постачання відновили.

Крім того, Трамп розглядає передачу Україні ППО Patriot.

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