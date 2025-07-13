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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Посли ЄС зустрілися для обговорення 18-го пакету санкцій проти РФ

Санкції проти Росії
Фото: Факти ICTV

Посли держав Європейського Союзу зібралися сьогодні у Брюсселі на позачергове засідання Комітету постійних представників (Coreper).

Про це повідомиляє Європейська правда.

Обговорення 18-го пакету санкцій та американських тарифів

Засідання Coreper розпочалося о 15:30 за брюссельським часом (16:30 за Києвом).

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У порядку денному два ключові питання: 18-й пакет санкцій проти Росії та заява Трампа про підвищення тарифів для європейських товарів до 30%.

Велика частина дискусії присвячена ціновій стелі на російську нафту та пропозиції Єврокомісії зробити її динамічною. Це означає, що вона автоматично змінюватиметься з коливаннями ринкової ціни на нафту.

Питання про тарифи та економічні стосунки зі США почали розглядати ще у п’ятницю, 11 липня. Сьогоднішнє засідання стало продовженням дискусії щодо американських торговельних обмежень для європейського експорту.

Рішення за результатами обговорень мають бути ухвалені найближчим часом, оскільки питання санкцій проти Росії залишається пріоритетним для ЄС.

Нагадаємо, що наприкінці червня ЄС погодив продовження всіх санкцій проти РФ, але не зміг ухвалити 18-й пакет.

Зокрема через те, що Словаччина не підтримала нові обмеження для РФ.

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