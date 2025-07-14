ЄС посилює співпрацю з країнами, які постраждали від тарифів США

Європейський Союз готує відповідь на оголошені президентом США Дональдом Трампом 30% мита товарів з ЄС та Мексики.

Єдність у відповідь на економічний тиск

Після заяви Дональда Трампа, оголошеної 12 липня, Європейський Союз готується посилити співпрацю з іншими країнами, які постраждали від тарифів США.

Канада як ключовий союзник Вашингтона, вже шукає шляхи диверсифікації й тіснішої співпраці з ЄС.

Зараз дивляться

– Ми не можемо залишатися наодинці. Ми в режимі пошуку рішень разом з іншими країнами, – зазначила міністр промисловості Канади Мелані Жолі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що контрзаходи заморожено до 1 серпня, аби дати шанс діалогу.

Водночас ЄС вже підготував план дій на суму 21 млрд євро, а також додатковий пакет – на 72 млрд євро.

Франція та Німеччина закликають не зволікати. Президент Еммануель Макрон пропонує прискорити підготовку контрзаходів.

— Разом ми можемо посилити тиск на США, – заявив міністр торгівлі Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер.

ЄС також розглядає експортний контроль та потенційне застосування найпотужнішого інструменту – ACI (антипримусового механізму).

– Ми ще не досягли моменту застосування ACI. Але ми повинні бути готові, – заявила фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС розширює торговельні зв’язки з країнами Азії. Зокрема досягнуто економічної угоди з Індонезією, яка постраждала від американських тарифів.

Президент Індонезії Прабово Субіанто назвав переговорив з ЄС проривом і сподівається повернутися до Брюсселя для офіційного підписання угоди про економічне партнерство.

– Нам потрібно дослідити, наскільки далеко ми можемо зайти в Тихоокеанському регіоні з іншими країнами, – заявила голова Комісії ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера.

Вона також наголосила на важливості продовження торговельних переговорів ЄС з Індією, які будуть завершені до кінця року.

Невтішний економічний прогноз

За оцінкою аналітиків Goldman Sachs, якщо нові мита США на 30% набудуть чинності, ВВП єврозони впаде на 1,2% до 2026 року, і більша частина втрат ще попереду.

Поки що ЄС прагне зберегти правила глобальної торгівлі та продовжує робити ставку на переговори. Але дедалі більше країн вже готові до будь-якого сценарію.

– Нам доведеться шукати інших партнерів для нашої продукції, – зазначив минулого тижня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва після того, як Трамп загрожував підвищити на 50% тариф на експорт до США з причин, взагалі не пов’язаних із торгівлею.

Нагадаємо, що США є другим за величиною торговельним партнером Бразилії після Китаю.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.