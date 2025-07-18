До засідання Рамштайн 21 липня долучиться глава Пентагону

У понеділок, 21 липня, відбудеться онлайн-зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. До неї приєднається глава Пентагону Піт Гегсет.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами 18 липня. Участь міністра оборони США підтвердила Об’єднана делегація Великої Британії у НАТО.

Шмигаль про зустріч Рамштайн 21 липня

– Рамштайн у понеділок буде більш технічно-координаційним, – зазначив міністр оборони.

За словами Шмигаля, найближчим часом він проведе розмови з міністрами оборони країн Великої сімки (G7), крім Рамштайну.

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В оголошенні на сторінці Об’єднаної делегації Великої Британії у НАТО повідомляється, на зустрічі Рамштайн очікується участь міністра оборони США Піта Гегсета, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

У заяві йдеться, що Британія та Німеччина співголовуватимуть на засіданні Рамштайн 21 липня.

Варто зазначити, що це буде перше засідання після кадрових змін в українському уряді та призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.

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