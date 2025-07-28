Екснастоятеля Шаоліня звинувачують у розкраданні та порушенні обітниць

Колишнього настоятеля Шаолінського монастиря Ші Юнсіня підозрюють у привласненні коштів і порушенні буддійських обітниць. Про це йдеться в офіційній заяві монастиря, оприлюдненій у мережі WeChat.

Справа проти екснастоятеля Шаоліня – що відомо

У повідомленні зазначено, що Ші Юнсінь, який очолював храм до втрати сану, нібито розпоряджався майном монастиря у власних інтересах, мав тривалі стосунки з кількома жінками та став батьком позашлюбних дітей.

Буддійська асоціація Китаю вже повідомила про скасування його ординаційного свідоцтва. Це рішення ухвалили після отримання рекомендації від регіональної буддійської асоціації провінції Хенань.

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– Дії Ші Юнсіня є надзвичайно серйозними та завдали істотної шкоди репутації буддійської спільноти, – йдеться в заяві.

Асоціація висловила підтримку правовим діям проти колишнього настоятеля.

Повторна спроба притягнути Юнсіня до суду

Справу проти Юнсіня вже порушували раніше. У 2015 році його звинувачували в розтраті, зґвалтуванні та наявності позашлюбних дітей. Тоді влада не знайшла достатніх доказів, і в 2017 році його виправдали у фінансових зловживаннях.

Нові обвинувачення викликали резонанс у китайському сегменті інтернету. Користувачі соцмереж звертають увагу на затримку з боку влади.

– Мене не здивувало, що він це робив. Здивувало те, що тепер йому не вдалося вийти сухим із води, – написав один із користувачів платформи Weibo.

Ші Юнсінь, у миру Лю Їнчен, здобув широку популярність як реформатор монастиря Шаолінь. Саме він перетворив 1 500-річну обитель на сучасний комерційний бренд, популярний у Китаї та за кордоном.

Його ідея полягала в тому, що монахи повинні бути залучені до світського життя для збереження традицій.

Джерело : Bloomberg

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