Екснастоятеля Шаоліня звинувачують у розкраданні та порушенні обітниць
Колишнього настоятеля Шаолінського монастиря Ші Юнсіня підозрюють у привласненні коштів і порушенні буддійських обітниць. Про це йдеться в офіційній заяві монастиря, оприлюдненій у мережі WeChat.
Справа проти екснастоятеля Шаоліня – що відомо
У повідомленні зазначено, що Ші Юнсінь, який очолював храм до втрати сану, нібито розпоряджався майном монастиря у власних інтересах, мав тривалі стосунки з кількома жінками та став батьком позашлюбних дітей.
Буддійська асоціація Китаю вже повідомила про скасування його ординаційного свідоцтва. Це рішення ухвалили після отримання рекомендації від регіональної буддійської асоціації провінції Хенань.
– Дії Ші Юнсіня є надзвичайно серйозними та завдали істотної шкоди репутації буддійської спільноти, – йдеться в заяві.
Асоціація висловила підтримку правовим діям проти колишнього настоятеля.
Повторна спроба притягнути Юнсіня до суду
Справу проти Юнсіня вже порушували раніше. У 2015 році його звинувачували в розтраті, зґвалтуванні та наявності позашлюбних дітей. Тоді влада не знайшла достатніх доказів, і в 2017 році його виправдали у фінансових зловживаннях.
Нові обвинувачення викликали резонанс у китайському сегменті інтернету. Користувачі соцмереж звертають увагу на затримку з боку влади.
– Мене не здивувало, що він це робив. Здивувало те, що тепер йому не вдалося вийти сухим із води, – написав один із користувачів платформи Weibo.
Ші Юнсінь, у миру Лю Їнчен, здобув широку популярність як реформатор монастиря Шаолінь. Саме він перетворив 1 500-річну обитель на сучасний комерційний бренд, популярний у Китаї та за кордоном.
Його ідея полягала в тому, що монахи повинні бути залучені до світського життя для збереження традицій.