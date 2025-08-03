Викинув попіл на 6 км: На Камчатці вперше за 500 років прокинувся вулкан Крашениннікова
На Камчатці вперше за останні пів тисячоліття активізувався вулкан Крашениннікова.
Виверження, за даними Інституту вулканології та сейсмології ДВО РАН, супроводжується викидом попелу на висоту до 6 000 метрів над рівнем моря.
Стовп диму, сажі та попелу здіймається над кратером, а шлейф поширюється у східному напрямку в бік Тихого океану.
На щастя, на шляху руху хмари немає населених пунктів, тож випадання попелу в жодному з них не зафіксовано.
– Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає, – запевнили в регіональному управлінні МНС.
У регіоні оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки.
Крім того, рятувальники повідомили, що після афтершоку, який стався в акваторії Тихого океану, на узбережжі Камчатки можливий підхід цунамі заввишки до 19 см.
Спеціалісти продовжують моніторинг ситуації. У разі зміни активності вулкана або сейсмічної обстановки служби екстреного реагування будуть готові до дій.
Нагадаємо, на початку червня, на острові Сицилія сталося потужне виверження найактивнішого в Європі вулкана Етна.
У небо здійнявся стовп вулканічного попелу висотою понад 6 400 метрів.
У зв’язку з активністю вулкана у регіоні було оголошено найвищий рівень небезпеки.