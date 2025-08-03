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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Викинув попіл на 6 км: На Камчатці вперше за 500 років прокинувся вулкан Крашениннікова

Камчатка-вулкан
Фото: Getty Images

На Камчатці вперше за останні пів тисячоліття активізувався вулкан Крашениннікова.

Виверження, за даними Інституту вулканології та сейсмології ДВО РАН, супроводжується викидом попелу на висоту до 6 000 метрів над рівнем моря.

Стовп диму, сажі та попелу здіймається над кратером, а шлейф поширюється у східному напрямку в бік Тихого океану.

Зараз дивляться

На щастя, на шляху руху хмари немає населених пунктів, тож випадання попелу в жодному з них не зафіксовано.

–  Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає, – запевнили в регіональному управлінні МНС.

У регіоні оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки.

Крім того, рятувальники повідомили, що після афтершоку, який стався в акваторії Тихого океану, на узбережжі Камчатки можливий підхід цунамі заввишки до 19 см.

Спеціалісти продовжують моніторинг ситуації. У разі зміни активності вулкана або сейсмічної обстановки служби екстреного реагування будуть готові до дій.

Нагадаємо, на початку червня, на острові Сицилія сталося потужне виверження найактивнішого в Європі вулкана Етна.

У небо здійнявся стовп вулканічного попелу висотою понад 6 400 метрів.

У зв’язку з активністю вулкана у регіоні було оголошено найвищий рівень небезпеки.

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