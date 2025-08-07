Навіщо Путіну зустріч із Трампом зараз і чим це загрожує Україні

У Кремлі заявили, що досягнуто домовленості про зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Згідно з повідомленнями, вона може відбутися найближчого тижня.

Факти ICTV з’ясували, чому активізувалися переговори, якою може бути роль України, які ризики несе такий формат, чи можливий тристоронній діалог і чи зміниться позиція президента США Дональда Трампа щодо війни.

Зустріч Трампа з Путіним: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін назвав ОАЕ одним із місць, які підходять для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

Як нагадує Associated Press, глава Кремля перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду, який надав ордер на арешт Путіна.

– Путін знає про це і після видачі ордера здійснив поїздки за кордон, зокрема до Монголії, держави – члена МКС. Він відвідав Китай і Північну Корею, які не є членами суду. Вибір ОАЕ як місця проведення зустрічі означатиме, що Путін відвідає іншу країну, яка не є членом Міжнародного кримінального суду, – йдеться у повідомленні.

Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що нібито спеціальний представник США Стів Віткофф під час недавнього візиту до Москви підіймав тему можливих тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії.

Путін наголосив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але “для цього мають бути створені умови”.

Однак представник Білого дому попередив, що США не призначатимуть зустрічі з Трампом, якщо Путін не погодиться на діалог із Зеленським.

Чому зараз з’явилися заяви про зустріч Трампа і Путіна

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко пояснив Фактам ICTV, чому саме зараз з’явилися заяви про можливу зустріч Трампа з Путіним.

– Це пов’язано з зустріччю Віткоффа з Путіним в Москві. Ще більше це пов’язано з ультиматумом Трампа. Причинно-наслідковий зв’язок саме такий. Дуже показово і важливо, що Путін був змушений відреагувати на цей ультиматум. Саме на цій зустрічі Путін виступив з цією ініціативою про особисту зустріч. Я думаю, що з боку Путіна – це такий маневр, контрхід.

Фесенко навів приклад, як Путін відреагував у травні на ініціативу Володимира Зеленського. Тоді президент України та європейські лідери поставили умову для Путіна про припинення вогню, а він відреагував пропозицією про початок переговорів у Стамбулі.

На його думку, зараз відбувається щось схоже. Головне – це реакція Путіна на ультиматум Трампа, наголосив політолог.

Зустріч Трампа і Путіна: у чому полягає небезпека

Як заявив Путін, зустріч із Зеленським можлива, але для цього нібито мають бути створені умови. Безумовно, йдеться про виконання російських умов, переконаний експерт.

– От яких саме – питання. Якщо це умови, які він висував раніше, і його ультиматуми ще минулого року, тоді навіть якщо зустріч Зеленського з Путіним відбудеться, то вона не дасть результату. Умови Путіна, якщо вони залишаться тими ж самими, є неприйнятними для української сторони, – наголосив Фесенко.

Політолог пояснив, у чому полягає небезпека зустрічі Трампа з Путіним без української сторони.

– Спочатку буде лише зустріч Трампа і Путіна – без України. У цьому є небезпека. Але в будь-якому разі, потрібна зустріч, щоб домовитися про завершення війни або хоча б про припинення вогню, – звернув увагу він.

На цій зустрічі Путін може спробувати знову маніпулювати Трампом і запропонувати якусь переговорну пастку. Наприклад, такий варіант припинення вогню або війни, який обумовлений неприйнятними поступками з боку України, припустив Фесенко.

На його думку, Путін може переконати Трампа, що треба це зробити, а потім звинувачуватимуть Україну, що нібито вона не хоче припинення вогню і домовлятися про закінчення війни.

Політолог зазначив, що Путін може змінити ставлення Трампа до України – поки що це умовний і потенційний ризик. Фесенко не вважає, що це найімовірніший сценарій. Але, на жаль, такий ризик є, стверджує він.

– До речі, найімовірніше, що може бути зустріч на трьох. Або такий варіант: спочатку Трамп із Путіним, потім Трамп із Зеленським, а потім вони втрьох зустрічаються. Після цього домовляються про конкретний результат, наприклад, припинення вогню. Але проблеми не у форматі, а в тому, чи готовий Путін домовлятися про припинення вогню. На жаль, такої впевненості немає, – сказав політолог.

Чи ухвалить Трамп нові санкції проти РФ і покупців російської нафти

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп ухвалить рішення, чи застосовувати санкції проти Росії протягом найближчих 24-36 годин.

– Треба розуміти, що йдеться не про санкції проти Росії. Вони не будуть чимось революційним, абсолютно незвичним і сенсаційним. Це можуть бути мита на торгівлю з Росією, що насправді немає жодного значення з погляду впливу. Обсяги двосторонньої торгівлі дуже невеликі – там сьогодні декілька мільярдів. Можуть бути санкції проти російського тіньового танкерного флоту – це більш серйозно. Але таке вже було, зокрема європейці це робили, – звернув увагу Фесенко.

На його думку, треба продумати, як ці санкції зробити більш жорсткими та дієвими. Але це можливо. Головна інтрига – це вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, наголосив політолог.

– По Індії вже санкції є. І питання, чи будуть санкції проти Китаю – головного покупця російської нафти. Тут є сумніви, що таке може відбутися. Є питання, як реагуватимуть країни. Індія вже під американськими санкціями, але вона поки не готова відмовитися від російської нафти. Є ризик в тому, що може розпочатися торговельний політичний конфлікт між США та Індією. Тобто тут ще питання, як розвиватиметься ситуація, – сказав він.

Фесенко припустив, що поки що взагалі малоймовірно, що США підуть на вторинні санкції проти Китаю, тому що це ризик масштабної торговельної війни.

За його словами, США зараз це невигідно, як і для Китаю, тим паче, що тривають переговори між цими двома країнами.

– Побачимо, вторинні санкції – це найбільша інтрига. Чи Трамп піде на них, окрім Індії, де вже це відбулося, чи ні – це поки питання відкрите, – резюмував Володимир Фесенко.

Переговори Зеленського з представниками Європи: РФ має завершити війну

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів низку переговорів із представниками країн Європейського Союзу.

– Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна. Це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир, – наголосив глава держави.

Як зазначив президент, Україну чітко підтримують, і він за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна в Європі і проти Європи, сказав Зеленський.

За словами президента України, всі рішення, які ухвалюватимуться для закінчення війни та гарантування безпеки, дійсно стосуються всієї Європи, а не лише однієї країни.

– Тому голос Європи має впливати на процеси. Ми домовляємося з європейськими лідерами, щоб узгодити всі позиції. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті, – наголосив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.