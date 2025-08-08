В угоді щодо України варто очікувати обмін територіями: Трамп анонсував зустріч з Путіним незабаром

В угоді щодо війни Російської Федерації проти України варто очікувати обмін територіями.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, які підписали мирну угоду після багатьох років конфлікту.

Трамп про обмін територіями і зустріч з Путіним

– В угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. США пропонують і поступки території Києвом, і повернення частини районів України Росією, – заявив Трамп.

На думку президента США, питання обміну територіями між Україною і Росією є складним, але нібито принесе користь обом сторонам.

За словами Трампа, буде зустріч з Росією. Місце для проведення переговорів президент США планує оголосити трохи згодом.

– У нас буде зустріч з Росією, ми почнемо з неї. Я думаю, що місце буде дуже популярним. Не хочу оголошувати його зараз. Оголошу пізніше сьогодні, – стверджує Трамп.

Водночас президент США сказав, що російський диктатор Володимир Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

– Я незабаром зустрінуся з Путіним. Він теж хоче зустрітися якомога швидше. Думаю, ви будете щасливі, – зазначив Трамп, коментуючи місце зустрічі.

Крім цього, журналісти запитали в Трампа, чи зможуть вони побачити його, Путіна і президента України Володимира Зеленського разом через кілька тижнів.

– Я думаю, у нас є шанс, – відповів Трамп.

На думку президента США, Зеленський повинен бути готовий підписати щось, щоб закінчити війну в Україні. Проте Трамп не уточнив, що саме він має на увазі.

За його словами, якби США не втрутилися, тоді протистояння між Україною та Росією могло б перерости у світову війну.

Трамп висловив переконання, що є можливість підписання мирної угоди щодо України за участю Путіна і Зеленського в найближчі місяці.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ініціативу Трампа провести переговори з Путіним з метою припинення війни в Україні. На його думку, президент США відійде від переговорів, якщо російський диктатор наполягатиме на невигідній угоді.

Джерело : The Hill

