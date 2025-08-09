Леммі та Венс обговорили мирний план для України з партнерами у Британії

9 серпня у резиденції Чівнінг (Кент, Велика Британія) відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та віцепрезидента США Джей Ді Венса з представниками України та європейських партнерів.

Британія та США провели саміт із союзниками щодо завершення війни в Україні: що відомо

Мета переговорів — узгодити спільну позицію щодо мирного врегулювання війни в Україні напередодні запланованого на 15 серпня саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Алясці.

Коментар Трампа про необхідність обміну територіями викликав жорстку реакцію Києва. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддасть жодної своєї землі окупантам і що будь-які домовленості без участі Києва — мертві рішення.

У переговорах у Чівнінгу взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, а також радники з нацбезпеки Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі.

Девід Леммі заявив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Зеленський зазначив, що зустріч була конструктивною та дозволила врахувати як аргументи України, так і потенційні ризики.

Перед цим Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, під час якої вони погодилися, що необхідно посилювати тиск на Путіна для завершення війни.

Якщо саміт Трампа та Путіна відбудеться, це буде перша зустріч президента США з лідером Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

