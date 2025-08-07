Відповідь на терор справедлива: Зеленський про удари по логістиці та нафтопереробці РФ

Вже 1261-й день Україна захищається від російського терору, тому цілком справедливо логістика, нафтопереробка, військова економіка країни-агресора отримує відповіді від нашої держави, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про відповідь на російський терор

Голова держави наголосив, що вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на терор, на війну, яку розв’язав Кремль.

– Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України, – повідомив президент України.

Зеленський подякував кожному нашому воїну за влучність.

Голова держави нагадав, що тільки за один день учора на Дніпровщині РФ вбила чотирьох людей і вісьмох поранили. Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими.

– Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким, – додав президент.

Зеленський наголосив, що країна-агресор фактично щодня завдає удари дронами, авіабомбами.

– Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають, – сказав він.

За словами президента, важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу та необхідні рішення.

Нагадаємо, що у Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на Афіпському НПЗ.

