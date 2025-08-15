Укр Рус
3 хв.

Лавров прибув на Аляску у светрі з написом СРСР

Сергій Лавров
Фото: Getty Images

15 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на Аляску, де буде проходити зустріч Путіна і Трампа, у светрі з написом СРСР на грудях.

Про це повідомляє CNN.

Лавров прибув на зустріч Трампа і Путіна у светрі з написом СРСР: що відомо

Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці у светрі російського бренду із написом СРСР. Він коштує $130-140.

Очільник російського МЗС вийшов з автомобіля та пройшов до готелю, де зупиниться під час візиту, зазначивши у розмові з журналістом, що вже бував на Алясці раніше.


Також Лавров дав коментар журналістам щодо очікувань від переговорів Трампа і Путіна.

За його словами, під час візиту до Москви спецпредставника США Стіва Віткоффа було зроблено багато, і Кремль розраховує продовжити цю “корисну розмову” на переговорах.

– Ми ніколи не будуємо жодних планів заздалегідь. Ми знаємо, що у нас є аргументи, чітка, зрозуміла позиція. Ми її представимо, – сказав Лавров.

Нагадаємо, 15 серпня, у п’ятницю, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із лідером Кремля Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска.

