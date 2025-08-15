Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР

Сергій Лавров
Фото: Getty Images

15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, где будет проходить встреча Путина и Трампа, в свитере с надписью СССР на груди.

Об этом сообщает CNN.

Лавров прибыл на встречу Трампа и Путина в свитере с надписью СССР: что известно

Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в свитере российского бренда с надписью СССР. Он стоит $130-140.

Глава российского МИДа вышел из автомобиля и прошел в отель, где остановится во время визита, отметив в разговоре с журналистом, что уже бывал на Аляске раньше.

Также Лавров дал комментарий журналистам относительно ожиданий от переговоров Трампа и Путина.

По его словам, во время визита в Москву спецпредставителя США Стива Виткоффа было сделано многое, и Кремль рассчитывает продолжить этот “полезный разговор” на переговорах.

— Мы никогда не строим никаких планов заранее. Мы знаем, что у нас есть аргументы, четкая, понятная позиция. Мы ее представим, — сказал Лавров.

Напомним, 15 августа, в пятницу, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Кремля Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска.

хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа

