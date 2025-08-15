Зі США можуть депортувати 120 тис. українських біженців – WSJ

У США вже 15 серпня почнуть втрачати правовий захист десятки тисяч українських біженців.

Це станеться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів задля того, щоб захистити їх від можливого арешту та депортації, пише The Wall Street Journal.

Десятки тисяч українців втрачають гуманітарний захист у США

Повідомляється, що українці прибули до США в межах програми Об’єднання заради України, яку створила адміністрація експрезидента Джо Байдена і яка є тимчасовою.

– Їм було надано дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарне звільнення, за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме, – пояснили у матеріалі.

Цю програму створили навмисне, щоб пришвидшити прийом українських біженців. Так довелось зробити через те, що традиційна система прийому біженців у США може займати роки.

Компромісом стало те, що всі, хто скористався цією програмою, мав тимчасовий статус. Це зробило їх вразливими у разі, якщо програма закінчиться.

Тепер, якщо уряд захоче арештувати українських біженців, у нього є їхні домашні адреси в архівах.

Проте Дональд Трамп, вступаючи на посаду президента, закрив програму і припинив видавати продовження для тих людей, чиї дозволи закінчувалися.

– Загалом, приблизно чверть мільйона українців приїхали до США в межах програми Об’єднання для України. Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, все ще охоплені окремою програмою, яка називається “тимчасовий захищений статус”. Але приблизно 120 тис. осіб, які прибули в цей день або пізніше, будуть перебувати в країні нелегально з моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу, – пояснили журналісти.

Тим часом Дональд Трамп напередодні заявляв, що може дозволити українцям залишатися в США до закінчення війни.

Однак волонтерка-юристка з некомерційної організації Nova Ukraine Віра Серова розповіла, що люди, які втратять свій статус, опиняться в скрутному становищі.

– Люди або не мають куди піти, або не мають достатньо грошей, щоб виїхати й почати все спочатку в ще одній новій країні, – наголосила вона.

Видання розповіло історію 44-річної Мирослави Войцех, яка приїхала до США разом зі своїм сином Олександром у вересні 2023 року.

Її дитині наразі чотири роки, а термін їхнього гуманітарного статусу закінчується 2 вересня.

– Це вибір між страхом там і страхом тут. Попереду нас чекає тільки страх, – заявила жінка.

Раніше стало відомо, що українці у США можуть втратити роботу через політику адміністрації Трампа.

Видання CBS News розповідає про українку Ліану Аветісян, яка переїхала у США разом із родиною.

Вона влаштувалась на роботу в компанію із заміни вікон, хоча в неї не було досвіду. Однак тепер вона може втратити своє місце через термін дії дозволів на роботу, який незабаром спливе для українців.

