Зеленський у понеділок у Вашингтоні обговорить із Трампом деталі завершення війни
Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія після півторагодинної розмови за результатами саміту з Путіном та формат майбутніх переговорів.
Про це український лідер повідомив у Telegram-каналі.
Зеленський про розмову з Трампом
— Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з Президентом Трампом, — повідомив Зеленський.
За словами українського президента, Трамп поінформував його про зустріч з російським керівником та основні пункти розмови.
— Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації, — наголосив Зеленський.
Президент України заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Америка-Росія. Адже ключові питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів і тристоронній формат підходить для цього.
Зеленський також повідомив, що всі деталі щодо завершення війни збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні в понеділок.
Телефонна розмова з Трампом: хто серед учасників
За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, телефонна розмова Дональда Трампа з Зеленським та європейськими союзниками тривала понад 1,5 години.
Станом на 9:30 президент США розмовляв телефоном з лідерами НАТО. Через це висадка Трампа з літака затримувалася, оскільки президент завершував розмову.
За інформацією AFP News Agency, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь:
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
- Президент Франції Еммануель Макрон;
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- Генеральний секретар НАТО Март Рютте;
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
— Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні, — зазначив Зеленський.
Ці розмови відбуваються після завершення вранці 16 серпня саміту на Алясці між американським президентом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Переговори на військовій базі Елмендорф-Річардсон тривали кілька годин та стали першою особистою зустріччю лідерів після повернення Трампа до Білого дому.
Однією з основних тем обговорення була війна в Україні та можливості припинення вогню.
Наразі детальні результати саміту на Алясці поки що не оголошені. Однак відомо, що жодної угоди так і не підписали.