Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
4 хв.

Зеленський у понеділок у Вашингтоні обговорить із Трампом деталі завершення війни

Зеленський, Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія після півторагодинної розмови за результатами саміту з Путіном та формат майбутніх переговорів.

Про це український лідер повідомив у Telegram-каналі.

Зеленський про розмову з Трампом

— Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з Президентом Трампом, — повідомив Зеленський.

За словами українського президента, Трамп поінформував його про зустріч з російським керівником та основні пункти розмови.

— Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації, — наголосив Зеленський.

Президент України заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Америка-Росія. Адже ключові питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів і тристоронній формат підходить для цього.

Зеленський також повідомив, що всі деталі щодо завершення війни збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Телефонна розмова з Трампом: хто серед учасників

За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, телефонна розмова Дональда Трампа з Зеленським та європейськими союзниками тривала понад 1,5 години.

Станом на 9:30 президент США розмовляв телефоном з лідерами НАТО. Через це висадка Трампа з літака затримувалася, оскільки президент завершував розмову.

За інформацією AFP News Agency, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь:

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • Президент Франції Еммануель Макрон;
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • Генеральний секретар НАТО Март Рютте;
  • Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

— Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні, — зазначив Зеленський.

Ці розмови відбуваються після завершення вранці 16 серпня саміту на Алясці між американським президентом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори на військовій базі Елмендорф-Річардсон тривали кілька годин та стали першою особистою зустріччю лідерів після повернення Трампа до Білого дому.

Однією з основних тем обговорення була війна в Україні та можливості припинення вогню.

Наразі детальні результати саміту на Алясці поки що не оголошені. Однак відомо, що жодної угоди так і не підписали.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийпереговориТрамп
