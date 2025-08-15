Жодної угоди немає – Трамп за підсумками саміту з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що за підсумками саміту з Путіним жодної угоди підписано не було, проте саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Путіним.

Жодної угоди немає – Трамп

Трамп подякував російському президенту за його “глибоку” заяву та назвав зустріч “дуже продуктивною”.

Він наголосив, що “було дуже багато пунктів, щодо яких вдалося досягли згоди”.

– Я б сказав, кілька ключових, але ми ще не дійшли до цього – ми зробили деякі кроки вперед. Жодної угоди немає, доки немає остаточної угоди, – сказав президент США.

Він анонсував телефонні розмови з НАТО на Володимиром Зеленським, “розповісти йому про сьогоднішню зустріч”.

– Я збираюся зробити кілька телефонних дзвінків і повідомлю їм, що сталося, – сказав він.

Трамп додав, що вони з Путіним “домовилися про багато речей, залишилося зовсім небагато”.

– Деякі з них не такі вже й значні, але одна, мабуть, найважливіша – і в нас є дуже хороші шанси досягти результату, – підсумував він.

Путін запросив Трампа в Москву

Путін на початку пресконференції висловив сподівання, що “домовленість із Трампом прокладе шлях до миру в Україні”.

Він додав, що переговори пройшли “в конструктивній атмосфері взаємної поваги”.

– Ми провели дуже ґрунтовні переговори, які були досить корисними, – продовжив він і подякував Дональду Трампу за ініціативу провести саміт на Алясці.

Російський диктатор згадав про спільну історію Росії та США на Алясці та зазначив, що це було “логічне” місце для їхніх переговорів.

– Ми завжди будемо пам’ятати інші історичні приклади, коли наші країни разом перемагали спільних ворогів у дусі бойового товариства й союзництва, підтримуючи та допомагаючи одне одному, – сказав російський президент.

Він висловив надію, що “ця спадщина допоможе нам відновити та розвивати взаємовигідні й рівноправні відносини на цьому новому етапі, навіть у найважчих умовах”.

В ході пресконференції Путін повторив всі кремлівські наративи, які звучали з початку війни, зокрема згадав про “корінні першопричини кризи” та врахування “усіх занепокоєнь Росії”.

У кінці Трамп ще раз подякував Путіну.

– Ми поговоримо з вами зовсім скоро й, мабуть, зустрінемося знову дуже скоро, – сказав він російському президенту.

– Наступного разу в Москві, – відповів Путін.

Трамп зазначив: Це цікава ідея. Я отримаю трохи критики за це, але бачу, що це цілком можливо.

– У ході зустрічі досягнуто багато домовленостей, – заявив Трамп, але про припинення вогню не йшлося.

Джерело : Sky News

