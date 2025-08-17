Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

17 серпня Зеленський візьме участь у Коаліції охочих у Брюсселі – фон дер Ляєн

Зеленський візьме участь у переговорах Коаліції охочих 17 серпня у Брюсселі
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 17 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустріне президента України Володимира Зеленського у Брюсселі.

Про це глава Єврокомісії повідомила у соцмережі X.

Урсула фон дер Ляєн про участь у Коаліції охочих і зустрічі в Білому домі

Глава Єврокомісії спочатку проведе двосторонню зустріч з українським лідером у Брюсселі, після чого вони разом візьмуть участь у відеоконференції Коаліції охочих, яку скликав президент Франції Еммануель Макрон.

Зараз дивляться

– Сьогодні після обіду я зустріну Зеленського в Брюсселі. Разом ми візьмемо участь у відеоконференції Коаліції охочих, – написала фон дер Ляєн.

Крім того, очільниця Єврокомісії зазначила, що пристала на запрошення Володимира Зеленського та приєднається до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі завтра, 18 серпня.

Нагадаємо, що зустріч Коаліції охочих відбудеться сьогодні 17 серпня напередодні зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні.

Очікується, що зустріч співочолюватимуть французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Читайте також
Стубб може поїхати із Зеленським на зустріч із Трампом – Politico
Зустріч Зеленського з Трампом 18 серпня: ЗМІ пишуть, що там буде Александр Стубб

Пов'язані теми:

Війна в УкраїнікоаліціяпереговориУрсула фон дер Ляєн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь