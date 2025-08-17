17 серпня Зеленський візьме участь у Коаліції охочих у Брюсселі – фон дер Ляєн

Сьогодні, 17 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустріне президента України Володимира Зеленського у Брюсселі.

Про це глава Єврокомісії повідомила у соцмережі X.

Урсула фон дер Ляєн про участь у Коаліції охочих і зустрічі в Білому домі

Глава Єврокомісії спочатку проведе двосторонню зустріч з українським лідером у Брюсселі, після чого вони разом візьмуть участь у відеоконференції Коаліції охочих, яку скликав президент Франції Еммануель Макрон.

– Сьогодні після обіду я зустріну Зеленського в Брюсселі. Разом ми візьмемо участь у відеоконференції Коаліції охочих, – написала фон дер Ляєн.

Крім того, очільниця Єврокомісії зазначила, що пристала на запрошення Володимира Зеленського та приєднається до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі завтра, 18 серпня.

Нагадаємо, що зустріч Коаліції охочих відбудеться сьогодні 17 серпня напередодні зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні.

Очікується, що зустріч співочолюватимуть французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

