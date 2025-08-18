Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Обговорили фронт і можливості дипломатії: Зеленський зустрівся з Келлогом

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський обговорив із спецпредставником президента США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля України, Європи та Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру, а також ситуацію на полі бою.

Про це Зеленський написав у мережі Х.

Зеленський подякував Келлогу за підтримку

 – Дякую генералу Келлогу за зустріч та за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив Україну та інші європейські країни сьогодні до Вашингтона – це перша зустріч у такому форматі, і вона дуже серйозна, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що мир для однієї країни в Європі означає мир для всієї Європи.

Зараз дивляться

Він наголосив, що Україна надалі готова працювати з максимальною віддачею, щоб завершити війну і забезпечити надійну безпеку.

– Це ключові питання, – наголосив президент.

Він додав, що цієї ночі Росія продовжила свої атаки на українські міста. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі, зокрема – двоє дітей. Десятки мирних жителів дістали поранень.

– Ми обговорили ситуацію на полі бою та наші сильні дипломатичні можливості – українські й усієї Європи разом із Америкою. Росію можна змусити до миру лише силою, і президент Трамп має цю силу. Ми повинні зробити все правильно, щоб мир настав. Дякую, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідно до оприлюдненого графіка, переговори триватимуть орієнтовно одну годину.

До Сполучених Штатів також прибудуть голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та керівники кількох країн ЄС.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийКіт КеллогСША
