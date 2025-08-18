Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
1 хв.

Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: онлайн-трансляція

Ключові події
12:02
Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів
Трамп Зеленський 2 онлайн
Фото: Факти ICTV

У понеділок, 18 серпня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Згідно з оприлюдненим розкладом, переговори триватимуть близько години.

До США також їдуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте та лідери кількох країн ЄС.

Після розмови із Зеленським у Трампа відбудеться багатостороння зустріч американського лідера з керівниками країн Європи.

18 Серпня, 12:02

Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів

Зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться у понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Переговори триватимуть близько години, після чого Трамп зустрінеться з європейськими лідерами.

Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів

  • 19:00 за київським часом: європейські лідери прибувають до Білого дому;
  • 20:00 за київським часом: Трамп вітає Зеленського;
  • 20:15 за київським часом: двостороння зустріч Трампа і Зеленського;
  • 21:15 за київським часом: Трамп вітає європейських лідерів;
  • 22:00 за київським часом: багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
18 Серпня, 13:53

У Китаї зробили заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа

Китай, який ніколи відкрито не засуджував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, закликає “всі сторони”, залучені до переговорів у Вашингтоні, “якнайшвидше” досягти угоди.

– Ми сподіваємося, що всі сторони та всі учасники візьмуть участь у мирних переговорах належним чином і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої, обов’язкової та прийнятної для всіх сторін мирної угоди, – заявила речниця МЗС КНР Мао Нін у день переговорів у Білому домі.

Вона заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні “є послідовною і чіткою”.

Нін додала, що Пекін продовжуватиме наполягати “на політичному вирішенні кризи”.

18 Серпня, 13:48

Раніше до Вашингтона прибула прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка візьме участь у багатосторонній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Про її прибуття до США повідомляє італійська газета Corriere della Sera.

18 Серпня, 13:38

Зеленський про терор РФ перед зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні удари РФ із летальними наслідками напередодні зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

– Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни, – написав глава держави у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, на зустрічі з Трампом вони обговорять ключові речі.

Він зазначив, що всі хочуть миру та справжньої безпеки, але саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по українській цивільній інфраструктурі.

удар по Харкову

Фото: ДСНС Харківщини

Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.  У Запоріжжі ракетні удари забрали життя трьох людей, ще 20 постраждали.

18 Серпня, 13:24

Літак з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером вилетів о 8:00 за місцевим часом з аеропорту Глазго до Вашингтона для переговорів у Білому домі. Про це повідомляє Sky News.

За даними системи відстеження польотів, він повинен прибути на базу Ендрюс у Вашингтоні приблизно о 10:00 за місцевим часом (17:00 за київським часом).

18 Серпня, 12:07

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в Білому домі обговорюватимуться питання про припинення вогню та гарантії безпеки для України на зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, пише The Guardian.

18 Серпня, 12:04

Трохи раніше Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з президентом Трампом.

— Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, — заявив Зеленський.

Зеленський  згадав про провал безпекових гарантій 1994 року і зауважив, що не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

18 Серпня, 11:58

Ласкаво просимо до текстової онлайн-трансляції напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Зеленського у Білому домі супроводжуватимуть європейські лідери.

Ось хто буде присутній:

  • Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • Генсек НАТО Марк Рютте;
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • Президент Франції Еммануель Макрон;
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;
  • Президент Фінляндії Александр Стубб.

Білий дімВолодимир ЗеленськийДональд Трамп
