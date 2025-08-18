Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: онлайн-трансляція

18 Серпня, 13:53

У Китаї зробили заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа

Китай, який ніколи відкрито не засуджував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, закликає “всі сторони”, залучені до переговорів у Вашингтоні, “якнайшвидше” досягти угоди.

– Ми сподіваємося, що всі сторони та всі учасники візьмуть участь у мирних переговорах належним чином і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої, обов’язкової та прийнятної для всіх сторін мирної угоди, – заявила речниця МЗС КНР Мао Нін у день переговорів у Білому домі.

Вона заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні “є послідовною і чіткою”.

Нін додала, що Пекін продовжуватиме наполягати “на політичному вирішенні кризи”.