Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: онлайн-трансляція
У понеділок, 18 серпня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Згідно з оприлюдненим розкладом, переговори триватимуть близько години.
До США також їдуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте та лідери кількох країн ЄС.
Після розмови із Зеленським у Трампа відбудеться багатостороння зустріч американського лідера з керівниками країн Європи.
Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів
Зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться у понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.
Переговори триватимуть близько години, після чого Трамп зустрінеться з європейськими лідерами.
- 19:00 за київським часом: європейські лідери прибувають до Білого дому;
- 20:00 за київським часом: Трамп вітає Зеленського;
- 20:15 за київським часом: двостороння зустріч Трампа і Зеленського;
- 21:15 за київським часом: Трамп вітає європейських лідерів;
- 22:00 за київським часом: багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
У Китаї зробили заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа
Китай, який ніколи відкрито не засуджував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, закликає “всі сторони”, залучені до переговорів у Вашингтоні, “якнайшвидше” досягти угоди.
– Ми сподіваємося, що всі сторони та всі учасники візьмуть участь у мирних переговорах належним чином і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої, обов’язкової та прийнятної для всіх сторін мирної угоди, – заявила речниця МЗС КНР Мао Нін у день переговорів у Білому домі.
Вона заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні “є послідовною і чіткою”.
Нін додала, що Пекін продовжуватиме наполягати “на політичному вирішенні кризи”.
Раніше до Вашингтона прибула прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка візьме участь у багатосторонній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.
Про її прибуття до США повідомляє італійська газета Corriere della Sera.
Зеленський про терор РФ перед зустріччю з Трампом
Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні удари РФ із летальними наслідками напередодні зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.
– Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни, – написав глава держави у Telegram-каналі.
За словами Зеленського, на зустрічі з Трампом вони обговорять ключові речі.
Він зазначив, що всі хочуть миру та справжньої безпеки, але саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по українській цивільній інфраструктурі.
Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі ракетні удари забрали життя трьох людей, ще 20 постраждали.
Літак з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером вилетів о 8:00 за місцевим часом з аеропорту Глазго до Вашингтона для переговорів у Білому домі. Про це повідомляє Sky News.
За даними системи відстеження польотів, він повинен прибути на базу Ендрюс у Вашингтоні приблизно о 10:00 за місцевим часом (17:00 за київським часом).
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в Білому домі обговорюватимуться питання про припинення вогню та гарантії безпеки для України на зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, пише The Guardian.
Трохи раніше Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з президентом Трампом.
— Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, — заявив Зеленський.
Зеленський згадав про провал безпекових гарантій 1994 року і зауважив, що не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.
Ласкаво просимо до текстової онлайн-трансляції напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Зеленського у Білому домі супроводжуватимуть європейські лідери.
Ось хто буде присутній:
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- Генсек НАТО Марк Рютте;
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
- Президент Франції Еммануель Макрон;
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;
- Президент Фінляндії Александр Стубб.