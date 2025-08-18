Путін зателефонував лідерам Бразилії, Індії та ПАР перед зустріччю Зеленського з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував лідерам Бразилії, Індії та Південної Африки перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Дзвінок Путіна лідерам Бразилії, Індії та Південної Африки

Як повідомляє The Guardian, так Путін прагнув показати, що він не ізольований від світу, напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

У Кремлі заявили, що Путін окремо поінформував трьох лідерів про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

У виданні зазначають, що перед зустріччю Зеленського з Трампом російський диктатор прагне залучитися підтримкою своїх ультимативних вимог для припинення війни проти України з боку держав, які залишаються на боці Москви або обрали нейтралітет.

Як звернули увагу журналісти, Бразилія, Індія, Росія, Південна Африка та Китай залишаються членами БРІКС, на який Москва сильно покладається відтоді, як їй закрили доступ до західних ринків після повномасштабного вторгнення в Україну.

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля Європи та Вашингтона щодо встановлення миру та ситуацію на полі бою.

Згодом розпочалася зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

